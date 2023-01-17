Кукаева Ефросиния? Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Груздев Роман Иванович
Бракосочетание
02.02.1853
Рождение ребёнка
02.01.1854
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1855
Рождение ребёнка
27.09.1858
Отец ребёнка: Кукаев Фёдор Николаевич
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.06.1861
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Хазова Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Кукаев Фёдор Николаевич
Бракосочетание
10.01.1869
Рождение ребёнка
28.12.1869
Отец ребёнка: Сгибнев Егор Михайлович
Смерть
Неизвестно