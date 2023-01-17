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Кукаева Ефросиния? Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Груздев Роман Иванович

Мать: Груздева Праскева Ивановна

Бракосочетание
02.02.1853

Муж: Кукаев Фёдор Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1854

Отец ребёнка: Кукаев Фёдор Николаевич

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1855

Отец ребёнка: Кукаев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
27.09.1858

Сын: Кукаев Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Кукаев Фёдор Николаевич

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.06.1861

Отец ребёнка: Кукаев Фёдор Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Хазова Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Кукаев Фёдор Николаевич

Бракосочетание
10.01.1869

Муж: Сгибнев Егор Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.12.1869

Отец ребёнка: Сгибнев Егор Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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