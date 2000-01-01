Хазова (Кукаева) Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазова (Кукаева) Марфа Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кукаев Фёдор Николаевич

Мать: Кукаева Ефросиния? Романова

Бракосочетание
05.11.1879

Муж: Хазов Павел Андреевич

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
01.09.1880

Дочь: Надежда Павловна

Отец ребёнка: Хазов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
20.02.1882

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Хазов Павел Андреевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
08.04.1888

Сын: Хазов Александр Павлович

Отец ребёнка: Хазов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
21.06.1891

Сын: Хазов Павел Павлович

Отец ребёнка: Хазов Павел Андреевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
12.10.1899

Сын: Хазов Александр Павлович

Отец ребёнка: Хазов Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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