Хазова (Кукаева) Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
05.11.1879
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
01.09.1880
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: Хазов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1882
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Хазов Павел Андреевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
08.04.1888
Отец ребёнка: Хазов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
21.06.1891
Сын: Хазов Павел Павлович
Отец ребёнка: Хазов Павел Андреевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
12.10.1899
Отец ребёнка: Хазов Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно