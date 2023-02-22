Кукаев Фёдор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти12.10.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Кукаев Николай Козьмин
Мать: ?
Бракосочетание
02.02.1853
Жена: Кукаева Ефимия Романова
Рождение ребёнка
02.01.1854
Сын: Кукаев Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Кукаева Ефимия Романова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1855
Сын: Кукаев Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Кукаева Ефимия Романова
Рождение ребёнка
27.09.1858
Мать ребёнка: Кукаева Ефимия Романова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.06.1861
Сын: Кукаев Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Кукаева Ефимия Романова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Хазова Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Кукаева Ефимия Романова
Смерть
12.10.1868
Причина смерти: Чахотка