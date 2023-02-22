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Кукаев Фёдор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

12.10.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кукаев Николай Козьмин

Мать: ?

Бракосочетание
02.02.1853

Жена: Кукаева Ефимия Романова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1854

Сын: Кукаев Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Кукаева Ефимия Романова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1855

Сын: Кукаев Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Кукаева Ефимия Романова

Рождение ребёнка
27.09.1858

Сын: Кукаев Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Кукаева Ефимия Романова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.06.1861

Сын: Кукаев Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Кукаева Ефимия Романова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Хазова Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Кукаева Ефимия Романова

Смерть
12.10.1868
Причина смерти: Чахотка
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