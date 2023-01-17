Рубанов Степан ст.
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1876
Дата смерти03.04.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1876
Бракосочетание
09.02.1894
Рождение ребёнка
14.08.1901
Дочь: Анфиса Степановна
Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1903
Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1906
Дочь: Гусева Любовь Степановна
Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
22.05.1909
Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1911
Сын: Рубанов Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Ивановна
Смерть
03.04.1939