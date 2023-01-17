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Рубанов Степан ст.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1876

Дата смерти

03.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1876

Отец: Рубанов Михаил Прохорович

Мать: Рубанова Александра Филипповна

Бракосочетание
09.02.1894

Жена: Рубанова Прасковья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1901

Дочь: Анфиса Степановна

Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1903

Сын: Рубанов Иван Степанович

Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1906

Дочь: Гусева Любовь Степановна

Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
22.05.1909

Сын: Рубанов Иван Степанович

Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.01.1911

Сын: Рубанов Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Рубанова Прасковья Ивановна

Смерть
03.04.1939
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