Рубанов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1888
Рождение ребёнка
03.03.1905
Мать ребёнка: Рубанова Анна Фёдоровна
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1909
Мать ребёнка: Рубанова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.04.1911
Дочь: Цаплинова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Рубанова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.12.1914
Сын: Рубанов Александр Иванович
Мать ребёнка: Рубанова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.02.1917
Дочь: Караштина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рубанова Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубанова Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно