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Рубанов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1888

Отец: Рубанов Михаил Прохорович

Мать: Рубанова Александра Филипповна

Рождение ребёнка
03.03.1905

Сын: Рубанов Василий Иванович

Мать ребёнка: Рубанова Анна Фёдоровна

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1909

Сын: Рубанов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Рубанова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.04.1911

Дочь: Цаплинова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Рубанова Анна Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.12.1914

Сын: Рубанов Александр Иванович

Мать ребёнка: Рубанова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.02.1917

Дочь: Караштина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рубанова Анна Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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