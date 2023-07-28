Рубанов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.03.1905
Дата смерти14.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1905
Отец: Рубанов Иван Михайлович
Мать: Рубанова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Пелагея Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Пелагея Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Смерть
14.03.1945
Похороны
Неизвестно
Венгрия, г. Будапешт, район Обуда, кладбище, площадка захоронения русских