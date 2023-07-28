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Рубанов Василий Иванович

Место рождения

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.03.1905

Дата смерти

14.03.1945

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1905

Отец: Рубанов Иван Михайлович

Мать: Рубанова Анна Фёдоровна

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
09.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Пелагея Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Пелагея Прокофьевна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
14.03.1945
Похороны
Неизвестно
Венгрия, г. Будапешт, район Обуда, кладбище, площадка захоронения русских