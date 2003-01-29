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Рубанова Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

23.09.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1905

Сын: Рубанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Рубанов Иван Михайлович

Горьковская обл., Сосновский р-н
Рождение ребёнка
08.03.1909

Сын: Рубанов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Рубанов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
29.04.1911

Дочь: Цаплинова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Рубанов Иван Михайлович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
11.12.1914

Сын: Рубанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Рубанов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
08.02.1917

Дочь: Караштина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рубанов Иван Михайлович

с. Селитьба Нижегородской губ.
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Иван Михайлович

Смерть
23.09.1940
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