Рубанова Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти23.09.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1905
Отец ребёнка: Рубанов Иван Михайлович
Горьковская обл., Сосновский р-н
Рождение ребёнка
08.03.1909
Отец ребёнка: Рубанов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
29.04.1911
Дочь: Цаплинова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Рубанов Иван Михайлович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
11.12.1914
Сын: Рубанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Рубанов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
08.02.1917
Дочь: Караштина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рубанов Иван Михайлович
с. Селитьба Нижегородской губ.
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1940