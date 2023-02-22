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Рубанов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1909

Дата смерти

09.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1909

Отец: Рубанов Иван Михайлович

Мать: Рубанова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Евдокия Агафоновна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Евдокия Агафоновна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Евдокия Агафоновна

Рождение ребёнка
23.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Евдокия Агафоновна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Евдокия Агафоновна

Военная служба
Неизвестно
РККА
Смерть
09.08.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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