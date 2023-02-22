Рубанов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1909
Дата смерти09.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1909
Отец: Рубанов Иван Михайлович
Мать: Рубанова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.06.1931
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
23.03.1948
Рождение ребёнка
1949
Военная служба
Неизвестно
РККА
Смерть
09.08.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область