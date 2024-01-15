Рубанова (Груздева) Евдокия Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1909
Дата смерти13.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909
Рождение ребёнка
08.06.1931
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
23.03.1948
Рождение ребёнка
1949
Смерть
13.02.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область