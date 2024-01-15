Рубанова (Груздева) Евдокия Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Груздева) Евдокия Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1909

Дата смерти

13.02.1987

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909

Отец: Груздев Агафон Фёдорович

Мать: Груздева Мария (Марина) Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Алексей Иванович

Смерть
13.02.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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