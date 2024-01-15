Цаплинова (Рубанова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Рубанова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1911

Отец: Рубанов Иван Михайлович

Мать: Рубанова Анна Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цаплинов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Клюшин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов Прокофий Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Прокофий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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