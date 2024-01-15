Цаплинова (Рубанова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1911
Отец: Рубанов Иван Михайлович
Мать: Рубанова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цаплинов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Клюшин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюшин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Прокофий Васильевич
Смерть
Неизвестно