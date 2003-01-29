Караштина (Рубанова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштина (Рубанова) Мария Ивановна

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Место рождения

с. Селитьба Нижегородской губ.

Дата рождения

08.02.1917

Дата смерти

29.01.2003

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1917

Отец: Рубанов Иван Михайлович

Мать: Рубанова Анна Фёдоровна

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1937

Сын: Караштин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Караштин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
29.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
06.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Василий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
Грамотная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караштин Василий Андреевич

Смерть
29.01.2003
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