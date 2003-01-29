Караштина (Рубанова) Мария Ивановна
Место рожденияс. Селитьба Нижегородской губ.
Дата рождения08.02.1917
Дата смерти29.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1917
Отец: Рубанов Иван Михайлович
Мать: Рубанова Анна Фёдоровна
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1937
Сын: Караштин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Караштин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
29.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караштин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
06.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караштин Василий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
Грамотная
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.2003