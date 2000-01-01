Груздева Екатерина Мартемьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Груздев Филипп Львович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Рубанова Александра Филипповна
Отец ребёнка: Груздев Филипп Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Филипповна
Отец ребёнка: Груздев Филипп Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно