Груздева Екатерина Мартемьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева Екатерина Мартемьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Груздев Павел Филиппович

Отец ребёнка: Груздев Филипп Львович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Рубанова Александра Филипповна

Отец ребёнка: Груздев Филипп Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Филипповна

Отец ребёнка: Груздев Филипп Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Филипп Львович

Смерть
Неизвестно
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