Груздев Пётр Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Груздев Лев Михайлович
Бракосочетание
30.01.1849
Рождение ребёнка
01.11.1851
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
15.11.1853
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.06.1855
Рождение ребёнка
29.10.1856
Дочь: Матрона Петровна
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.09.1858
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
16.07.1860
Рождение ребёнка
16.07.1860
Смерть
Неизвестно