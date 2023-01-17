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Груздев Пётр Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Груздев Лев Михайлович

Мать: Груздева Анисия Никитична

Бракосочетание
30.01.1849

Жена: Груздева Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1851

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
15.11.1853

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.06.1855

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.10.1856

Дочь: Матрона Петровна

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.09.1858

Сын: Груздев Иван Петрович

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
16.07.1860

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1860

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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