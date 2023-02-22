Груздева (Архипова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Архипов Иван Савельев
Бракосочетание
30.01.1849
Муж: Груздев Пётр Львович
Рождение ребёнка
01.11.1851
Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
15.11.1853
Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.06.1855
Дочь: Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович
Рождение ребёнка
29.10.1856
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.09.1858
Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
16.07.1860
Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович
Рождение ребёнка
16.07.1860
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович
Смерть
Неизвестно