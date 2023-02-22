Груздева (Архипова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Архипова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Архипов Иван Савельев

Мать: Архипова Авдотья Кириллова

Бракосочетание
30.01.1849

Муж: Груздев Пётр Львович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1851

Сын: Груздев Михаил Львович

Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
15.11.1853

Сын: Груздев Михаил Львович

Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.06.1855

Дочь: Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.10.1856

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.09.1858

Сын: Груздев Иван Петрович

Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
16.07.1860

Сын: Груздев Семён Петрович

Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович

Рождение ребёнка
16.07.1860

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Груздев Пётр Львович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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