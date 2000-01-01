Архипова Авдотья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Афимия? Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно