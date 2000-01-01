Архипова Авдотья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Авдотья Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Афимия? Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Архипов Иван Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Архипов Осип Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Архипов Василий Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Архипов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Савельев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Иван Савельев

Смерть
Неизвестно
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