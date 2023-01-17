(Груздева) Зиновья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Груздева) Зиновья Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1805 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Груздев Лев Михайлович

Мать: Груздева Анисия Никитична

Бракосочетание
23.01.1857

Муж: не указан

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.11.1857

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1858

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.07.1859

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.08.1860

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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