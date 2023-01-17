(Груздева) Зиновья Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Груздев Лев Михайлович
Бракосочетание
23.01.1857
Муж: не указан
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.11.1857
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.07.1859
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.08.1860
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно