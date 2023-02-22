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Кукаев Пётр Егорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кукаев Егор Козьмин

Мать: Кукаева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
23.01.1857

Жена: Кукаева Зиновья Львовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.11.1857

Сын: Кукаев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Львовна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кальмина Анна Петровна

Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Львовна

Рождение ребёнка
03.07.1859

Сын: Кукаев Иван Петрович

Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Львовна

Рождение ребёнка
27.08.1860

Сын: Кукаев Иван Петрович

Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Львовна

Смерть
Неизвестно
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