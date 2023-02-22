Кукаев Пётр Егорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Кукаев Егор Козьмин
Мать: Кукаева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
23.01.1857
Жена: Кукаева Зиновья Львовна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.11.1857
Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Львовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кальмина Анна Петровна
Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Львовна
Рождение ребёнка
03.07.1859
Сын: Кукаев Иван Петрович
Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Львовна
Рождение ребёнка
27.08.1860
Сын: Кукаев Иван Петрович
Мать ребёнка: Кукаева Зиновья Львовна
Смерть
Неизвестно