Кукаева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти01.03.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Кукаев Егор Козьмин
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрёна Егорьева
Отец ребёнка: Кукаев Егор Козьмин
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кукаев Пётр Егорьев
Отец ребёнка: Кукаев Егор Козьмин
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Егорьева
Отец ребёнка: Кукаев Егор Козьмин
Рождение ребёнка
28.05.1842
Дочь: Марья Егорова
Отец ребёнка: Кукаев Егор Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кукаев Егор Козьмин
Смерть
01.03.1860
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь