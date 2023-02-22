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Кукаева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

01.03.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Кукаев Андрей Егорьев

Отец ребёнка: Кукаев Егор Козьмин

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрёна Егорьева

Отец ребёнка: Кукаев Егор Козьмин

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кукаев Пётр Егорьев

Отец ребёнка: Кукаев Егор Козьмин

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Егорьева

Отец ребёнка: Кукаев Егор Козьмин

Рождение ребёнка
28.05.1842

Дочь: Марья Егорова

Отец ребёнка: Кукаев Егор Козьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаев Егор Козьмин

Смерть
01.03.1860
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
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