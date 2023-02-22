Кукаев Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Кукаев Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1884
Дочь: Недошивина Татьяна Егорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1891
Дочь: Петрова Феодосия Егорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пестова Мария Егорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1902
Дочь: Прасковья Егорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно