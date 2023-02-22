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Кукаев Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Кукаев Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1884

Дочь: Недошивина Татьяна Егорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1891

Дочь: Петрова Феодосия Егорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пестова Мария Егорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1902

Дочь: Прасковья Егорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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