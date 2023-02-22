Петрова (Кукаева) Феодосия Егорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1891
Дата смерти28.08.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1891
Отец: Кукаев Егор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1910
Дочь: Лоскутова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
23.03.1913
Дочь: Груздева Клавдея Ивановна
Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович
Рождение ребёнка
03.04.1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
20.10.1925
Рождение ребёнка
21.09.1928
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
28.08.1955
Похороны
Неизвестно