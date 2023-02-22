Петрова (Кукаева) Феодосия Егорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Кукаева) Феодосия Егорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1891

Дата смерти

28.08.1955

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1891

Отец: Кукаев Егор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1910

Дочь: Лоскутова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.03.1913

Дочь: Груздева Клавдея Ивановна

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Рождение ребёнка
03.04.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Рождение ребёнка
20.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Рождение ребёнка
21.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров (илларионов) Иван Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
28.08.1955
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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