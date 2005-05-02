Лоскутова (Петрова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1910
Дата смерти15.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1910
Рождение ребёнка
15.01.1932
Дочь: Думнова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Лоскутов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1938
Сын: Лоскутов Борис Константинович
Отец ребёнка: Лоскутов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1947
Сын: Лоскутов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Лоскутов Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1986