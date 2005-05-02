Лоскутова (Петрова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Петрова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1910

Дата смерти

15.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1910

Отец: Петров (илларионов) Иван Максимович

Мать: Петрова Феодосия Егорьевна

Рождение ребёнка
15.01.1932

Дочь: Думнова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Лоскутов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
06.02.1938

Сын: Лоскутов Борис Константинович

Отец ребёнка: Лоскутов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
18.05.1947

Сын: Лоскутов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Лоскутов Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Константин Михайлович

Смерть
15.05.1986
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