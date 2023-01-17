Петров (Илларионов) Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1891
Дата смерти30.01.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1891
Отец: Петров Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1910
Дочь: Лоскутова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Феодосия Егорьевна
Рождение ребёнка
23.03.1913
Дочь: Груздева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Феодосия Егорьевна
Рождение ребёнка
03.04.1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
20.10.1925
Рождение ребёнка
21.09.1928
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
30.01.1970
Причина смерти: склероз сосудов головного мозга