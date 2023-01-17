Петров (Илларионов) Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (Илларионов) Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1891

Дата смерти

30.01.1970

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1891

Отец: Петров Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1910

Дочь: Лоскутова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Феодосия Егорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.03.1913

Дочь: Груздева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Феодосия Егорьевна

Рождение ребёнка
03.04.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Феодосия Егорьевна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Феодосия Егорьевна

Рождение ребёнка
20.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Феодосия Егорьевна

Рождение ребёнка
21.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Феодосия Егорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
кузнец
Смерть
30.01.1970
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: склероз сосудов головного мозга
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