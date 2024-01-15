Петрова (Ларионова) (Папулина (Аникина)) Прасковья Архиповна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1880
Дочь: (Петрова (Ларионова)) Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Петров (Ларионов) Максим Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1882
Дочь: (Петрова (Ларионова)) Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Петров (Ларионов) Максим Андреевич
Рождение ребёнка
11.03.1887
Сын: Петров (Ларионов) Алексей Максимович
Отец ребёнка: Петров (Ларионов) Максим Андреевич
Рождение ребёнка
21.05.1888
Сын: Петров (Илларионов) Иван Максимович
Отец ребёнка: Петров (Ларионов) Максим Андреевич
Рождение ребёнка
17.02.1891
Сын: Петров (Илларионов) Иван Максимович
Отец ребёнка: Петров (Ларионов) Максим Андреевич
Смерть
Неизвестно