Петрова (Ларионова) (Папулина (Аникина)) Прасковья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Ларионова) (Папулина (Аникина)) Прасковья Архиповна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Папулин (Аникин) Архип Семёнович

Мать: Папулина (Аникина) (Емельянова) Ульяна Александрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров (Ларионов) Максим Андреевич

Рождение ребёнка
22.11.1880

Дочь: (Петрова (Ларионова)) Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Петров (Ларионов) Максим Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1882

Дочь: (Петрова (Ларионова)) Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Петров (Ларионов) Максим Андреевич

Рождение ребёнка
11.03.1887

Сын: Петров (Ларионов) Алексей Максимович

Отец ребёнка: Петров (Ларионов) Максим Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1888

Сын: Петров (Илларионов) Иван Максимович

Отец ребёнка: Петров (Ларионов) Максим Андреевич

Рождение ребёнка
17.02.1891

Сын: Петров (Илларионов) Иван Максимович

Отец ребёнка: Петров (Ларионов) Максим Андреевич

Смерть
Неизвестно

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