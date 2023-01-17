Папулин Архип Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Папулин Семён Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1845
Жена: не указана
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1849
Дочь: Александра Архиповна
Мать ребёнка: не указана
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.07.1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Праскева Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно