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Папулин Архип Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Папулин Семён Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1845

Жена: не указана

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1849

Дочь: Александра Архиповна

Мать ребёнка: не указана

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.07.1850

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Папулин Андрей Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Праскева Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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