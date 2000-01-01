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Папулин Семён Данилович

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1816

Сын: Папулин Евгений Семёнович

Мать ребёнка: не указана

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1821

Сын: Папулин Михаил Семёнович

Мать ребёнка: не указана

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1825

Сын: Папулин Архип Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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