Папулин Семён Данилович
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1816
Сын: Папулин Евгений Семёнович
Мать ребёнка: не указана
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: не указана
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно