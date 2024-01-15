Аникина Анисья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Анисья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Папулин (аникин) Семён Данилович

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Данила Алексеев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евгения Данилова

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Данила Алексеев

Смерть
Неизвестно
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