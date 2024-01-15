Аникина Анисья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Папулин (аникин) Семён Данилович
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Данила Алексеев
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евгения Данилова
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Данила Алексеев
Смерть
Неизвестно