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Папулина Феодосия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

08.10.1850

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евгения Семёнова

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Семён Данилович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Папулин (аникин) Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Семён Данилович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Папулин (аникин) Архип Семёнович

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Семён Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папулин (аникин) Семён Данилович

Смерть
08.10.1850
Причина смерти: От рвоты
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