Папулина Феодосия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти08.10.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евгения Семёнова
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Семён Данилович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Папулин (аникин) Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Семён Данилович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1825
Сын: Папулин (аникин) Архип Семёнович
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Семён Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1850
Причина смерти: От рвоты