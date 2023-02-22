Папулина (Аникина) (Дряхлова) Ульяна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папулина (Аникина) (Дряхлова) Ульяна Александрова

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Место рождения

Крутиха, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Дряхлов Александр Андреев

Мать: не указана

Крутиха, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
11.11.1845

Муж: Папулин (аникин) Архип Семёнович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1849

Дочь: Александра Архиповна

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Архип Семёнович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.07.1850

Сын: Папулин (аникин) Афанасий Архипович

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Архип Семёнович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Папулин Андрей Архипович

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Архип Семёнович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Праскева Архиповна

Отец ребёнка: Папулин (аникин) Архип Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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