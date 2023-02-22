Папулина (Аникина) (Дряхлова) Ульяна Александрова
Место рожденияКрутиха, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Дряхлов Александр Андреев
Мать: не указана
Крутиха, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
11.11.1845
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
10.04.1849
Дочь: Александра Архиповна
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Архип Семёнович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.07.1850
Сын: Папулин (аникин) Афанасий Архипович
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Архип Семёнович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Архип Семёнович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Праскева Архиповна
Отец ребёнка: Папулин (аникин) Архип Семёнович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно