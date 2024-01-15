Груздев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1900
Дата смерти15.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна
Бракосочетание
01.02.1923
Рождение ребёнка
01.03.1924
Рождение ребёнка
25.05.1927
Рождение ребёнка
03.11.1929
Рождение ребёнка
07.02.1932
Рождение ребёнка
10.11.1935
Рождение ребёнка
26.09.1938
Рождение ребёнка
07.02.1941
Рождение ребёнка
14.11.1945
Смерть
15.01.1972
Похороны
Неизвестно
Кладбище cела