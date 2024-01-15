Груздев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1900

Дата смерти

15.01.1972

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1900

Отец: Груздев Иван Семёнович

Мать: Груздева (Вершинина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
01.02.1923

Жена: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
26.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева (Пестова) Клавдия Ивановна

Смерть
15.01.1972
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Кладбище cела

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