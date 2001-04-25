Гусева (Гусева) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Гусева) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1916

Дата смерти

25.04.2001

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1916

Отец: Гусев Григорий Павлович

Мать: Гусева Елена Павловна

Работа или профессия
С 1940
Мухтолово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
вздымщица | Мухтоловский меж хим лесхоз
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Владимир

Смерть
25.04.2001

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