Гусева (Гусева) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1916
Дата смерти25.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1916
Отец: Гусев Григорий Павлович
Мать: Гусева Елена Павловна
Работа или профессия
С 1940
Мухтолово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
вздымщица | Мухтоловский меж хим лесхоз
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Владимир
Смерть
25.04.2001