Илларионов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения23.05.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1866
Жена: Илларионова Акулина
Рождение ребёнка
21.11.1866
Рождение ребёнка
09.07.1868
Рождение ребёнка
12.11.1870
Рождение ребёнка
28.03.1873
Мать ребёнка: Илларионова Акулина
Смерть
Неизвестно