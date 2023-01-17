Илларионов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Иван Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.05.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
21.01.1866

Жена: Илларионова Акулина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.11.1866

Мать ребёнка: Илларионова Акулина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1868

Мать ребёнка: Илларионова Акулина

Рождение ребёнка
12.11.1870

Мать ребёнка: Илларионова Акулина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.03.1873

Сын: Илларионов Иван Иванович

Мать ребёнка: Илларионова Акулина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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