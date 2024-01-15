Пищулина (Илларионова) Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1868
Бракосочетание
06.02.1889
Рождение ребёнка
23.11.1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пищулин Павел Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1892
Отец ребёнка: Пищулин Павел Петрович
Рождение ребёнка
08.08.1896
Отец ребёнка: Пищулин Павел Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1897
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Пищулин Павел Петрович
Смерть
Неизвестно