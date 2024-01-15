Пищулина (Илларионова) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулина (Илларионова) Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1868

Отец: Илларионов Иван Михайлов

Мать: Илларионова Акилина Иванова

Бракосочетание
06.02.1889

Муж: Пищулин Павел Петрович

Рождение ребёнка
23.11.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пищулин Павел Петрович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1892

Сын: Пищулин Иван Павлович

Отец ребёнка: Пищулин Павел Петрович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.08.1896

Сын: Пищулин Александр Павлов

Отец ребёнка: Пищулин Павел Петрович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.10.1897

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Пищулин Павел Петрович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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