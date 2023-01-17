Цыгорова (Пьянова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгорова (Пьянова) Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1896

Дата смерти

21.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1896

Отец: Пьянов Филипп Степанович

Мать: Пьянова Пелагея

Рождение ребёнка
09.09.1915

Сын: Цыгоров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Цыгоров Василий Егорович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Цыгоров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Цыгоров Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгоров Василий Егорович

Смерть
21.12.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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