Цыгорова (Пьянова) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1896
Дата смерти21.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1896
Отец: Пьянов Филипп Степанович
Мать: Пьянова Пелагея
Рождение ребёнка
09.09.1915
Сын: Цыгоров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Цыгоров Василий Егорович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Цыгоров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Цыгоров Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область