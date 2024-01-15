Пьянова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Пьянов Максим Филиппович

Отец ребёнка: Пьянов Филипп Степанович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Пьянихин Самон Филиппович

Отец ребёнка: Пьянов Филипп Степанович

Рождение ребёнка
15.01.1893

Дочь: Шилкина Анна Филипповна

Отец ребёнка: Пьянов Филипп Степанович

Рождение ребёнка
21.06.1896

Дочь: Цыгорова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Пьянов Филипп Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянов Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Пьянов Филипп Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянов Филипп Степанович

Смерть
Неизвестно
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