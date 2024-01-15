Пьянова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Пьянов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Пьянихин Самон Филиппович
Отец ребёнка: Пьянов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
15.01.1893
Дочь: Шилкина Анна Филипповна
Отец ребёнка: Пьянов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
21.06.1896
Дочь: Цыгорова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Пьянов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пьянов Филипп Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно