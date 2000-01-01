Пьянихин Самон Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянихин Самон Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Пьянов Филипп Степанович

Мать: Пьянова Пелагея

Рождение ребёнка
20.09.1912

Дочь: Рубанова Любовь Самоновна

Мать ребёнка: Пьянова Анна Петровна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Пьянов Геннадий Самонович

Мать ребёнка: Пьянова Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1915

Сын: Пьянов Вадим Самонович

Мать ребёнка: Пьянова Анна Петровна

с. Селитьба Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
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