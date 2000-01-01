Пьянихин Самон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Пьянов Филипп Степанович
Мать: Пьянова Пелагея
Рождение ребёнка
20.09.1912
Дочь: Рубанова Любовь Самоновна
Мать ребёнка: Пьянова Анна Петровна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
22.01.1914
Сын: Пьянов Геннадий Самонович
Мать ребёнка: Пьянова Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.04.1915
Мать ребёнка: Пьянова Анна Петровна
с. Селитьба Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно