Пьянова (Караштина) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения27.01.1884
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1884
Отец: Караштин Пëтр Никитич
Рождение ребёнка
20.09.1912
Дочь: Рубанова Любовь Самоновна
Отец ребёнка: Пьянихин Самон Филиппович
Рождение ребёнка
22.01.1914
Сын: Пьянов Геннадий Самонович
Отец ребёнка: Пьянихин Самон Филиппович
Рождение ребёнка
09.04.1915
Отец ребёнка: Пьянихин Самон Филиппович
Смерть
1956