Пьянова (Караштина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова (Караштина) Анна Петровна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.01.1884

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1884

Отец: Караштин Пëтр Никитич

Мать: Караштина Домна Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1912

Дочь: Рубанова Любовь Самоновна

Отец ребёнка: Пьянихин Самон Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Пьянов Геннадий Самонович

Отец ребёнка: Пьянихин Самон Филиппович

Рождение ребёнка
09.04.1915

Сын: Пьянов Вадим Самонович

Отец ребёнка: Пьянихин Самон Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1956
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