Рубанова (Пьянихина) Любовь Самоновна
Место рождения
Дата рождения20.09.1912
Дата смерти18.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912
Отец: Пьянихин Самон Филиппович
Мать: Пьянова Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1939
Рождение ребёнка
25.07.1947
Рождение ребёнка
14.04.1951
Рождение ребёнка
29.03.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мл. Рубанов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Рубанов Василий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ст. Рубанов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Рубанов Василий Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Рубанов Василий Исаевич
Смерть
18.04.1991
Похороны
Неизвестно