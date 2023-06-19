Рубанова (Пьянихина) Любовь Самоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Пьянихина) Любовь Самоновна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.09.1912

Дата смерти

18.04.1991

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912

Отец: Пьянихин Самон Филиппович

Мать: Пьянова Анна Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Василий Исаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Василий Исаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Василий Исаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Василий Исаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мл. Рубанов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Рубанов Василий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ст. Рубанов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Рубанов Василий Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Рубанов Василий Исаевич

Смерть
18.04.1991
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область