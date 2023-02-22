Гусева (Караштина) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1900
Дата смерти28.09.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1900
Бракосочетание
01.03.1921
Рождение ребёнка
20.05.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Василий Степанович
Смерть
28.09.1951
Похороны
Неизвестно