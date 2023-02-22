Гусева (Караштина) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Караштина) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1900

Дата смерти

28.09.1951

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1900

Отец: Караштин (отроков) Михаил Васильевич

Мать: Караштина Акулина Степановна

Бракосочетание
01.03.1921

Муж: Гусев Василий Степанович

Рождение ребёнка
20.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Василий Степанович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Василий Степанович

Смерть
28.09.1951
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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