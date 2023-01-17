Гусев Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Василий Степанович

Гусев Василий Степанович

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.02.1898

Дата смерти

27.07.1942

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1898

Отец: Гусев Степан Фёдорович

Мать: Гусева Орина (Ирина) Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.03.1921

Жена: Гусева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анастасия Михайловна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
27.07.1942
Лебяжье, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close