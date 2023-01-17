Гусев Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения22.02.1898
Дата смерти27.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1898
Бракосочетание
01.03.1921
Рождение ребёнка
20.05.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Анастасия Михайловна
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
27.07.1942
Лебяжье, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область