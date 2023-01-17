Краснихина (Ивлева) (Вологина) Анастасия Вавиловна
Место рождения
Дата рождения11.12.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1852
Бракосочетание
07.02.1872
Рождение ребёнка
08.02.1875
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.08.1879
Дочь: Караштина Акулина Степановна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
03.02.1885
Сын: Ивлев (краснихин) Иван Степанович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.05.1889
Сын: Краснихин (ивлев) Николай Степанович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Степан Игнатьевич
Смерть
Неизвестно