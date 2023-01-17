Краснихина (Ивлева) (Вологина) Анастасия Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Ивлева) (Вологина) Анастасия Вавиловна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.12.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1852

Отец: Вологин Вавила Семёнович

Мать: Вологина Екатерина Прохорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
07.02.1872

Муж: Краснихин (ивлев) Степан Игнатьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.02.1875

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Степан Игнатьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.08.1879

Дочь: Караштина Акулина Степановна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
03.02.1885

Сын: Ивлев (краснихин) Иван Степанович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Степан Игнатьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.05.1889

Сын: Краснихин (ивлев) Николай Степанович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Степан Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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