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Вологин Вавила Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

21.10.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Вологин Семён Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1849

Жена: Вологина Екатерина Прохорова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1850

Сын: Вологин Иван Вавилович

Мать ребёнка: Вологина Екатерина Прохорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.12.1852

Дочь: Краснихина (ивлева) Анастасия Вавиловна

Мать ребёнка: Вологина Екатерина Прохорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1855

Мать ребёнка: Вологина Екатерина Прохорова

Рождение ребёнка
08.05.1857

Мать ребёнка: Вологина Екатерина Прохорова

Рождение ребёнка
01.01.1859

Мать ребёнка: Вологина Екатерина Прохорова

Рождение ребёнка
11.06.1861

Сын: Вологин Пётр Вавилов

Мать ребёнка: Вологина Екатерина Прохорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
21.10.1866
Причина смерти: понос
Рождение ребёнка
15.01.1868

Мать ребёнка: Вологина Екатерина Прохорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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