Вологин Вавила Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти21.10.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Вологин Семён Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1849
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.08.1850
Мать ребёнка: Вологина Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
11.12.1852
Дочь: Краснихина (ивлева) Анастасия Вавиловна
Мать ребёнка: Вологина Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
05.06.1855
Рождение ребёнка
08.05.1857
Рождение ребёнка
01.01.1859
Рождение ребёнка
11.06.1861
Сын: Вологин Пётр Вавилов
Мать ребёнка: Вологина Екатерина Прохорова
Смерть
21.10.1866
Причина смерти: понос
Рождение ребёнка
15.01.1868