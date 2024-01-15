Вологина Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Кальмина Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Пелагея Семёнова
Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Настасья Семёнова
Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович
Смерть
Неизвестно