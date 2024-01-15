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Вологина Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Вологин Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Вологин Захар Семёнов

Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Вологин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Кальмина Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Пелагея Семёнова

Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Настасья Семёнова

Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Вологин Вавила Семёнович

Отец ребёнка: Вологин Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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