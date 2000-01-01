Вологин Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти03.01.1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Вологин Семён Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Вологина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Вологин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Вологина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Вологина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Рубанова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Вологина Дарья Ивановна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Вологина Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вологина Дарья Ивановна
Смерть
03.01.1870