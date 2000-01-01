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Вологин Иван Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

03.01.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Вологин Семён Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Вологина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Вологин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Вологина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Вологина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Рубанова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Вологина Дарья Ивановна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1856

Сын: Вологин Василий Иванович

Мать ребёнка: Вологина Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вологина Дарья Ивановна

Смерть
03.01.1870
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