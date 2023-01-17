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Вологина Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

15.03.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
02.01.1842

Сын: Вологин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
27.03.1844

Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
25.10.1849

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1851

Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
23.08.1852

Дочь: Рубанова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.04.1854

Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
31.12.1855

Сын: Вологин Василий Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вологин Иван Семёнович

Смерть
15.03.1885
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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