Вологина Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти15.03.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
02.01.1842
Сын: Вологин Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
27.03.1844
Рождение ребёнка
25.10.1849
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
24.03.1851
Рождение ребёнка
23.08.1852
Дочь: Рубанова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
06.04.1854
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
31.12.1855
Отец ребёнка: Вологин Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1885