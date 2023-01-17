Вологин Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВологин Афанасий Иванович

Вологин Афанасий Иванович

avatar

Место рождения

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь

Дата рождения

02.01.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1842

Отец: Вологин Иван Семёнович

Мать: Вологина Дарья Ивановна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
16.02.1869

Жена: Матрёна Миронова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1870

Сын: Вологин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Матрёна Миронова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1872

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Матрёна Миронова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Барышникова Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Матрёна Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Миронова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close