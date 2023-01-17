Вологин Афанасий Иванович
Место рожденияc Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Дата рождения02.01.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1842
Отец: Вологин Иван Семёнович
Мать: Вологина Дарья Ивановна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
16.02.1869
Жена: Матрёна Миронова
Рождение ребёнка
22.03.1870
Мать ребёнка: Матрёна Миронова
Рождение ребёнка
14.07.1872
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Матрёна Миронова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Барышникова Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Матрёна Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Миронова
Смерть
Неизвестно