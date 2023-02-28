Караштин Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.02.1910
Дата смерти11.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910
Рождение ребёнка
27.10.1930
Рождение ребёнка
20.04.1933
Рождение ребёнка
12.08.1937
Работа или профессия
1947
д. Клюквенное
Образование
Неизвестно
Грамотный
Смерть
11.11.1990
Похороны
Неизвестно