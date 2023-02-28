Караштин Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштин Фёдор Михайлович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.02.1910

Дата смерти

11.11.1990

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910

Отец: Караштин (отроков) Михаил Васильевич

Мать: Караштина Акулина Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Клавдия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Клавдия Ивановна

Работа или профессия
1947
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
д. Клюквенное
Образование
Неизвестно
Грамотный
Смерть
11.11.1990
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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