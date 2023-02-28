Караштина (Белова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.12.1903
Дата смерти06.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1903
Отец: Белов Иван Архипович
Мать: Белова Елена Степановна
Рождение ребёнка
27.10.1930
Рождение ребёнка
20.04.1933
Рождение ребёнка
12.08.1937
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.06.1986
Похороны
Неизвестно