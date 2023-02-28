Караштина (Белова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКараштина (Белова) Клавдия Ивановна

Караштина (Белова) Клавдия Ивановна

avatar

Место рождения

Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.12.1903

Дата смерти

06.06.1986

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1903

Отец: Белов Иван Архипович

Мать: Белова Елена Степановна

Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Фёдор Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Фёдор Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.06.1986
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close