Белова (Киселева) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Киселева) Елена Степановна

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Место рождения

с Фроловское

Дата рождения

10.07.1884

Дата смерти

03.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1884

Отец: Киселев Степан

Мать: не указана

с Фроловское
Бракосочетание
05.02.1903

Муж: Белов Иван Архипович

Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1903

Дочь: Караштина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Архипович

Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Белов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Архипович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.1908

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Архипович

Рождение ребёнка
17.02.1910

Сын: Белов Николай Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Архипович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Белов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Архипович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Енафа Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Архипович

Смерть
03.04.1967
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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