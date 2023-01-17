Белова (Киселева) Елена Степановна
Место рожденияс Фроловское
Дата рождения10.07.1884
Дата смерти03.04.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1884
Отец: Киселев Степан
Мать: не указана
с Фроловское
Бракосочетание
05.02.1903
Муж: Белов Иван Архипович
Рождение ребёнка
25.12.1903
Дочь: Караштина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Белов Иван Архипович
Рождение ребёнка
16.04.1908
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Архипович
Рождение ребёнка
17.02.1910
Отец ребёнка: Белов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Белов Иван Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енафа Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Архипович
Смерть
03.04.1967
Похороны
Неизвестно