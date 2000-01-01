Белов Валентин Иванович
Место рожденияГорьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Дата рождения1915
Дата смерти08.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Белов Иван Архипович
Мать: Белова Елена Степановна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
19.12.1938
Сын: Белов Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Белова Анна Фёдоровна
Военная служба
?.09.1939
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Енафа Валентиновна
Мать ребёнка: Белова Анна Фёдоровна
Смерть
08.04.1945
Похороны
Неизвестно
Калининградская обл., Россия