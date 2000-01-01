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Белов Валентин Иванович

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Место рождения

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба

Дата рождения

1915

Дата смерти

08.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Белов Иван Архипович

Мать: Белова Елена Степановна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
19.12.1938

Сын: Белов Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Белова Анна Фёдоровна

Военная служба
?.09.1939
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Енафа Валентиновна

Мать ребёнка: Белова Анна Фёдоровна

Смерть
08.04.1945
Похороны
Неизвестно
Калининградская обл., Россия
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