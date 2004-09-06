Белова Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1919

Дата смерти

06.09.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Валентин Иванович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Валентин Иванович

Смерть
06.09.2004
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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