Белова Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1919
Дата смерти06.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Валентин Иванович
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Валентин Иванович
Смерть
06.09.2004
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область